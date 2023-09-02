«Краснодар» — «Спартак»: прогноз, составы, коэффициенты

Квинси Промес Фото: globallookpress.com
«Краснодар»: Сафонов, Волков, Алонсо, Витор Тормена, Оласа, Черников, Жоау Батчи, Сперцян, Кривцов, Олусегун, Кордоба.
Запасные: Агкацев, Сафронов, Петров, Эктов, Ахметов, Арутюнян, Баньяц, Кевин Ленини, Кади, Кокшаров, Дэвид Мозес.
«Спартак»: Селихов, Денисов, Дуарте, Джикия, Рябчук, Игнатов, Умяров, Зобнин, Бонгонда, Соболев, Промес.
Запасные: Максименко, Свинов, Чернов, Классен, Бабич, Зиньковский, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Мартинс, Медина, Мелешин.
Начало игры — в 20:00 по московскому времени. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.