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    «Краснодар» — «Спартак»: стартовые составы команд

    «Краснодар» — «Спартак»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Спартак» на матч 7-го тура чемпионата России.

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    «Краснодар»: Сафонов, Волков, Алонсо, Витор Тормена, Оласа, Черников, Жоау Батчи, Сперцян, Кривцов, Олусегун, Кордоба.

    Запасные: Агкацев, Сафронов, Петров, Эктов, Ахметов, Арутюнян, Баньяц, Кевин Ленини, Кади, Кокшаров, Дэвид Мозес.

    «Спартак»: Селихов, Денисов, Дуарте, Джикия, Рябчук, Игнатов, Умяров, Зобнин, Бонгонда, Соболев, Промес.

    Запасные: Максименко, Свинов, Чернов, Классен, Бабич, Зиньковский, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Мартинс, Медина, Мелешин.

  • «Краснодар» — «Спартак». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 7-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Спартаком»
  • Сегодня

    • Начало игры — в 20:00 по московскому времени. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

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