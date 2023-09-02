«Краснодар» — «Спартак»: счет матча 2:0, обзор голов

Эдуард Сперцян Фото: globallookpress.com
Авторами голов стали Джон Кордоба и Эдуард Сперцян с пенальти.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар — Спартак 2:0
Голы: 1:0 Джон Кордоба (40'), 2:0 Эдуард Сперцян (пенальти) (83') Краснодар: Матвей Сафонов, Сергей Волков, Tormena, Хуниор Алонсо, Olaza L., Никита Кривцов, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Жоау Батчи, Джон Кордоба, Олакунле Олусегун Спартак: Александр Селихов, Даниил Денисов, Георгий Джикия, Алексис Дуарте, Олег Рябчук, Михаил Игнатов, Роман Зобнин, Наиль Умяров, Тео Бонгонда, Александр Соболев, Квинси Промес Предупреждения: Джон Кордоба (20'), Олакунле Олусегун (58'), Александр Селихов (81'), Хесус Медина (86')
Благодаря этой победе «Краснодар» набрал 17 очков и вернул себе первую позицию в турнирной таблице. У «Спартака» десять пунктов и восьмая строчка.