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    Хави: Жоау Феликс подходит «Барселоне» на 100 процентов

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    Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал переход в каталонский клуб нападающего Жоау Феликса.

    Хави
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    Хави

    «Он подходит нам на 100 процентов. Это игрок всегда нам нравился. У него природный талант, он может играть как на позиции "девятки", так и слева, он может адаптироваться и к игре справа.

    Жоао Феликс очень талантлив и приложил большие усилия, чтобы перейти к нам», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

    Срок аренды 23-летнего футболиста рассчитан до завершения сезона-2023/2024. Права выкупа у каталонцев не будет.

    Вторую половину прошлого сезона Жоау Феликс провел в английском «Челси». В текущем сезоне форвард ни разу не выходил на поле.

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