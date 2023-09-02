Хави: Жоау Феликс подходит «Барселоне» на 100 процентов

Главный тренерпрокомментировал переход в каталонский клуб нападающего

«Он подходит нам на 100 процентов. Это игрок всегда нам нравился. У него природный талант, он может играть как на позиции "девятки", так и слева, он может адаптироваться и к игре справа.

Жоао Феликс очень талантлив и приложил большие усилия, чтобы перейти к нам», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Срок аренды 23-летнего футболиста рассчитан до завершения сезона-2023/2024. Права выкупа у каталонцев не будет.

Вторую половину прошлого сезона Жоау Феликс провел в английском «Челси». В текущем сезоне форвард ни разу не выходил на поле.