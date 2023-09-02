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    Александр Хаджи: У «Краснодара» достаточно хорошая атака

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    Бывший футболист Александр Хаджи поделился ожиданиями от матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Спартак».

    ФК «Спартак»
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    ФК «Спартак»

    «В матче "Краснодар" — "Спартак" все звёзды сошлись: обе команды победили в прошлых матчах. Игра будет осторожная, ляпов будет поменьше — "Спартак" укрепился. Бабич — ничего такой защитник, здорово забил мяч. Нужно ещё посмотреть, как он будет действовать при активной атаке. Если умный тренер "Спартака" угадает с составом, найдёт баланс между защитой и нападением, то команда не проиграет. А если Абаскаль опять начнёт устраивать то, что понятно только ему, тогда будет сложнее. У "Краснодара" достаточно хорошая атака.

    Надеюсь, "Спартак" победит, потому что отступать некуда. "Краснодар" набрал лишние очки — теперь должны поделиться», — сказал Хаджи «Чемпионату».

    Игра начнется 2 сентября в 20:00 мск.

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