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    Анчелотти: Класс Беллингема нас не удивляет, нас удивляет количество его голов

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отметил вклад Джуда Беллингема в победы команды.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    Напомним, мадридцы одолели «Хетафе» (2:1) в 4-м туре Ла Лиги, а хавбек забил победный мяч в добавленное время.

    «Класс Беллингема нас не удивляет, нас удивляет количество его голов, и, думаю, его это тоже удивляет.

    Беллингем — очень серьезный профессионал. Он очень хорошо адаптировался. Он отправился в отпуск вместе с другими молодыми игроками, и они, похоже, хорошо адаптировались друг к другу. Мне кажется, все в порядке.

    Беллингем может забить 15 голов, без проблем. В прошлом сезоне он сделал это в Дортмунде. Он очень хорошо двигается без мяча, это его лучшее качество. Он никогда не отдает мяч без борьбы. Он находит разрывы между линиями и забивает голы», — цитирует Анчелотти Marca.

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