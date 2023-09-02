Анчелотти: Класс Беллингема нас не удивляет, нас удивляет количество его голов

Главный тренеротметил вклад Дв победы команды.

Напомним, мадридцы одолели «Хетафе» (2:1) в 4-м туре Ла Лиги, а хавбек забил победный мяч в добавленное время.

«Класс Беллингема нас не удивляет, нас удивляет количество его голов, и, думаю, его это тоже удивляет.

Беллингем — очень серьезный профессионал. Он очень хорошо адаптировался. Он отправился в отпуск вместе с другими молодыми игроками, и они, похоже, хорошо адаптировались друг к другу. Мне кажется, все в порядке.

Беллингем может забить 15 голов, без проблем. В прошлом сезоне он сделал это в Дортмунде. Он очень хорошо двигается без мяча, это его лучшее качество. Он никогда не отдает мяч без борьбы. Он находит разрывы между линиями и забивает голы», — цитирует Анчелотти Marca.