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    Акинфеев: Черчесов был моим кумиром

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    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отметил, что бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов был его кумиром в детстве.

    Игорь Акинфеев
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    Игорь Акинфеев

    «Еще в детстве когда я следил за международными матчами наших клубов, у меня появилась симпатия к Станиславу Саламовичу. Конечно, в тот момент я и подумать не могу, что когда-нибудь он станет моим тренером. Могу точно сказать, что Черчесов был моим кумиром.

    Когда начали работать вместе, то сразу произошла какая-то химия, хотя для меня она случалась еще в детстве. Я всегда понимал, что Черчесов строгий, ответственный и требовательный тренер. Если бы он не был таким, то и наша общая история включая Чемпионат мира в России была бы совершенно другой. Во многом из-за этих качеств тогда в 2018 команда поверила в тренера и случилась прекрасная история домашнего чемпионата», — сказал «СЭ» Акинфеев.

    Сегодня, 2 сентября, Черчесову исполнилось 60 лет.

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