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    Тихонов считает, что у «Спартака» нет защиты

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    Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от предстоящего матча московской команды против «Краснодара» в 7-м туре РПЛ.

    Андрей Тихонов
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    Андрей Тихонов

    «Краснодар очень уверенно смотрелся в начале сезона, однако сейчас "быки" начинают уставать. После серии ярких побед южане сыграли вничью с "Локомотивом" и с "Факелом", которому не сумели забить. Пока непонятно, сможет ли Владимир Ивич рассчитывать на Кайо, который травмировался в последнем матче. Без него могут возникнуть проблемы в защите.

    Что же касается "Спартака", то они все ставят на нападение, стараются вытаскивать матчи за счет большого количества голов, но при этом совсем нет защиты — очень много пропускают. Тактика сомнительная: если в Кубке дела пока идут неплохо, то в РПЛ красно-белые уже три матча подряд не могут победить. Футболисты от такого тоже очень сильно устают, возможно, поэтому и не смогли ничего поделать с "Ахматом" в последнем туре.

    "Краснодару" нужно срочно увеличивать отрыв от "Зенита", а "Спартаку" стремиться попасть хотя бы в первую пятерку. Последние матчи и те и другие отыграли максимально сухо и осторожно, однако здесь жду большей активности. Думаю, команды обменяются голами, тем более что они традиционно выдают яркие очные встречи. Чего только стоит весенняя игра в прошлом сезоне, в которой спартаковцы вырвали победу со счетом 4:3. При этом не исключаю, что опять не увидим победителя. Вероятна результативная ничья», — цитирует Тихонова RT.

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