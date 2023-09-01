Семак: Сейчас для «Зенита» самый сложный отрезок

Главный тренер «Зенита»поделился ожиданиями от предстоящего матча св седьмом туре РПЛ.

«У нас есть целая группа игроков, которая не принимала участие в предыдущем матче. Плюс, к первым играм сезона команды всегда подходят в разном состоянии — сейчас обе команды более или менее набрали ход — думаю, состояние обеих команд лучше, чем в первом мачте.

Я думаю, не совсем корректно оценивать специалиста, но в том, что касается игры ЦСКА, команда является одним из лидеров нашего чемпионата на протяжении нескольких лет, одним из наших конкурентов. Эта команда очень крепкая, очень дисциплинированная, и мы ждем очень сложной игры. Федотов во всех командах, в которых он работал, показывает очень хороший результат.

Для нас это самый сложный отрезок, по крайней мере, сейчас это видится именно так — до сентябрьской паузы на матчи сборных. Очень много выездных матчей, выездные матчи с нашими главными соперниками, кубковые игры посреди недели: из трех две — выездные. Календарь непростой, и для нас очень важно пройти этот цикл с наименьшими потерями, учитывая, что многие игроки присоединились уже по ходу сезона, а кто-то выбыл из-за травмы. Для нас это непростой период, но наша задача — сделать максимум из того, что мы можем. Нужно сохранить результат и подойти к паузе в хорошем настроении.

Стабильность — то слово, которое почти всегда применимо к ЦСКА. Они действуют достаточно стабильно. Конечно, получается не всегда, но так у всех команд — ни у кого не получается играть стабильно и добиваться того результата, которого они хотят, это абсолютно нормально.

Думаю, к нам присоединится целая группа игроков по сравнению с кубковым матчем — добавятся Ду Кейрос, Барриос, Эракович и Мостовой — четыре футболиста, твердые игроки нашей основной обоймы. Естественно, для нас это хорошо.», — приводит слова Семака пресс-служба питерского клуба.

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет 3 сентября в Москве, начало — в 17:30 мск.