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    Семак о Фернандесе перед матчем с ЦСКА: Первая игра против бывшей команды всегда немного волнительна

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высоко оценил профессиональные качества защитника команды Марио Фернандеса.

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    «Общался ли я с Марио Фернандесом персонально по поводу игры с ЦСКА? Нет. Марио — суперпрофессионал, он всегда делает свою работу на отлично, являясь примером своего отношения к делу для всех ребят.

    Первая игра против бывшей команды всегда немного волнительна, но, думаю, что как и в первом матче он будет показывать свой максимум, всё то, на что он способен», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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    • В нынешнем сезоне Фернандес провел 6 матчей за «Зенит», не отметившись результативными действиями. Матч с ЦСКА в 7-м туре станет первым против армейцев для Фернандеса с момента его перехода в петербургскую команду.

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