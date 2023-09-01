Семак о Фернандесе перед матчем с ЦСКА: Первая игра против бывшей команды всегда немного волнительна

Главный тренервысоко оценил профессиональные качества защитника команды

«Общался ли я с Марио Фернандесом персонально по поводу игры с ЦСКА? Нет. Марио — суперпрофессионал, он всегда делает свою работу на отлично, являясь примером своего отношения к делу для всех ребят.

Первая игра против бывшей команды всегда немного волнительна, но, думаю, что как и в первом матче он будет показывать свой максимум, всё то, на что он способен», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

В нынешнем сезоне Фернандес провел 6 матчей за «Зенит», не отметившись результативными действиями. Матч с ЦСКА в 7-м туре станет первым против армейцев для Фернандеса с момента его перехода в петербургскую команду.