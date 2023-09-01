Мостовой не смог дать прогноз на матч «Краснодар» — «Зенит»

Бывший полузащитникподелился ожиданиями от предстоящего матча московской команды противв 7-м туре РПЛ.

«Удивила ли игра "Спартака" в матче с "Динамо"? С одной стороны, да. Личка понадеялся на некоторых футболистов, которые поплыли. Они не смогли войти в игру, и он начал уже на 30-й минуте делать замены. После замен игра выровнялась, и "Спартак" уже не имел преимущества. Другое дело, что он уже вел к тому моменту 4:0.

Маловероятно, что нечто подобное произойдет в матче с "Краснодаром". Во-первых, интересно посмотреть, какой состав будет у "Спартака". Мы же видим, что за такое количество матчей ни разу не было одного и того же состава. Это говорит о том, что Абаскаль и его тренерский штаб до сих пор не могут разобраться, кто у них основной, а кто — нет. Абаскаль сам никогда не играл в футбол, и ему тяжело. Хорошо, что у него еще есть помощники.

"Краснодар" заслуженно идет на первом месте — самая стабильная команда. Но потери четырех очков в двух последних матчах могут аукнуться им на дистанции.

"Спартак" и "Краснодар" — команды куражные, много футболистов индивидуально сильных. Сейчас очень трудно делать прогнозы из-за кубковых матчей, которые нас немножко уводят в сторону. Происходит много непонятного. И здесь смутила победа "Спартака" над "Динамо". Поэтому сейчас многие будут думать, что "Спартак" разорвет "Краснодар", но "Краснодар" же тоже понимает, с кем играет.

Не представляю, какой будет счет, как ни странно. Всегда даю прогнозы, стараюсь быть объективным и, кстати, 80% из них сбываются. Но другое дело, что здесь вообще не понимаю. Игра на три результата. В любую сторону все может произойти», — приводит слова Мостового Sport24.