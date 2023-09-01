Мендес о предстоящем матче с «Зенитом»: Нам есть чем удивить соперника

Полузащитникподелился ожиданиями от предстоящего матча св рамках 7-го тура РПЛ.

«Победа — вот моё ожидание перед матчем с "Зенитом". Это то, что нам нужно, и это то, что мы будем делать в воскресенье.

Понятно, что "Зенит" очень сложный соперник. Но мы должны сосредоточиться на себе и постараться сделать нашу работу самым лучшим образом.

Очевидно, что нам есть чем удивить "Зенит". Мы в прошлых матчах показали, что демонстрируем хороший уровень игры. Все матчи отличные друг от друга.

На матч с "Зенитом" мы должны выйти с убеждением, что нам по силам победить. И сделать как можно лучше свою работу», — сказал Мендес Чемпионату.

Напомним, что матч ЦСКА — «Зенит» состоится 3 сентября в 17:30 мск. После 6-и туров московские армейцы занимают 6-е место в таблице РПЛ с 10-ю очками в активе, а «сине-бело-голубые» располагаются на 2-й строчке (13).