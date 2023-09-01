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    Мендес о предстоящем матче с «Зенитом»: Нам есть чем удивить соперника

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    Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом» в рамках 7-го тура РПЛ.

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    «Победа — вот моё ожидание перед матчем с "Зенитом". Это то, что нам нужно, и это то, что мы будем делать в воскресенье.

    Понятно, что "Зенит" очень сложный соперник. Но мы должны сосредоточиться на себе и постараться сделать нашу работу самым лучшим образом.

    Очевидно, что нам есть чем удивить "Зенит". Мы в прошлых матчах показали, что демонстрируем хороший уровень игры. Все матчи отличные друг от друга.

    На матч с "Зенитом" мы должны выйти с убеждением, что нам по силам победить. И сделать как можно лучше свою работу», — сказал Мендес Чемпионату.

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    • Напомним, что матч ЦСКА — «Зенит» состоится 3 сентября в 17:30 мск. После 6-и туров московские армейцы занимают 6-е место в таблице РПЛ с 10-ю очками в активе, а «сине-бело-голубые» располагаются на 2-й строчке (13).

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