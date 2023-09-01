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    Гулиев: Для всех будет хорошо, если я получу гражданство Азербайджана

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    Бывший полузащитник «Химок» Аяз Гулиев, перешедший в августе в азербайджанский «Сабах», высказался о возможном получении гражданства Азербайджана.

    Аяз Гулиев
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    Аяз Гулиев

    «Не решил только потому, что не было явной конкретики — только периодически говорили об этом. Однако я не заявлял, что я "за" или "против" выступлений за сборную Азербайджана. Суть не в том, хочу я или нет, а в банальном разговоре. Мы были в разных странах, не удавалось пообщаться. Сейчас же я здесь, в Азербайджане, поэтому если будет заинтересованность в вызове меня в национальную сборную, то никаких преград этому не будет.

    Процесс получения паспорта? Этот вопрос не ко мне. Не я этим занимаюсь. Ничего не знаю об этом, ведь буквально только что перешел в новую команду. Для меня главное как можно быстрее адаптироваться, ведь сезон уже в разгаре — хочется как можно быстрее начать играть. Пока сконцентрирован на тренировках, а не на вопросе о получении азербайджанского паспорта. Конечно, для всех будет хорошо, если я получу гражданство, а лично для меня вопрос с легионерством в местном чемпионате будет закрыт. Это решение пойдет на пользу. Видимо, все идет своим чередом», — приводит слова Гулиева Sport24.

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