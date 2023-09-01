Тухель подтвердил предстоящий переход Гравенберха в «Ливерпуль»

Полузащитник «Баварии»перейдет вперед закрытием трансферного окна.

О продаже нидерландского футболиста сообщил главный тренер «Баварии» Томас Тухель.

«Это правда, что он недоволен своим положением здесь. Райан считает, что ему будет проще заиграть в "Ливерпуле" в схеме 4-3-3.

Ранее он не скрывал, что хочет уйти. Поступил предложение, мы все обсудили. Ответ очевиден», — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо.

Transfermarkt оценивает стоимость Гравенберха в 30 миллионов евро.

Гравенберх перешел в «Баварию» из «Аякса» летом 2022 года за 18,5 миллиона евро.