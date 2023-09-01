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    Тухель подтвердил предстоящий переход Гравенберха в «Ливерпуль»

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    Полузащитник «Баварии» Райан Гравенберх перейдет в «Ливерпуль» перед закрытием трансферного окна.

    Райан Гравенберх
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    Райан Гравенберх

    О продаже нидерландского футболиста сообщил главный тренер «Баварии» Томас Тухель.

    «Это правда, что он недоволен своим положением здесь. Райан считает, что ему будет проще заиграть в "Ливерпуле" в схеме 4-3-3.

    Ранее он не скрывал, что хочет уйти. Поступил предложение, мы все обсудили. Ответ очевиден», — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Гравенберха в 30 миллионов евро.

    Гравенберх перешел в «Баварию» из «Аякса» летом 2022 года за 18,5 миллиона евро.

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