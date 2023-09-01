Эванс стал игроком «Манчестер Юнайтед»

объявил о заключении контракта с 35-летним защитником

Соглашение рассчитано до июня 2024 года.

«Рад присоединиться к "Манчестер Юнайтед", клубу, где я всегда чувствовал себя как дома. Этот клуб и его болельщики формировали меня как игрока и как личность с 15 лет, и я рад вернуться туда, где всё начиналось в составе этой талантливой команды.

Мне очень понравилось работать под руководством менеджера Эрика тен Хага и его тренерского штаба во время предсезонной подготовки, и я с нетерпением жду возможности помочь команде вместе добиться успеха», — приводит слова Эванса пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Эванс является воспитанником «Манчестер Юнайтед», он с перерывами выступал за команду с 2006 по 2015 год.