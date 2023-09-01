Карраскаль назвал причину перехода в «Динамо»

Полузащитникрассказал, почему решил перейти из

«Я очень рад, что оказался в "Динамо". Мне всегда нравилась их манера игры. Нравится атмосфера в команде, стадион. Меня очень хорошо приняли, дружеское отношение в команде. Я чувствую поддержку.

У меня были другие предложения, но не буду о них говорить. Я выбрал "Динамо", потому что мне знаком чемпионат России.

Я уже привык жить в Москве, мне нравится атмосфера. Я сосредоточился на этом выборе», — приводит слова колумбийского футболиста «Чемпионат».

Напомним, Карраскаль подписал с «Динамо» четырехлетний контракт.