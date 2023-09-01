Барриос: Надеюсь, проведу в «Зените» еще много лет

Полузащитникпрокомментировал продление контракта с питерской командой.

«Действительно, были разговоры об интересе со стороны разных команд, но я всё время был абсолютно спокоен, потому что знал, что всё будет так, как угодно богу. У меня прекрасные отношения с "Зенитом", моим приоритетом всегда было остаться здесь. Я счастлив, что всё так сложилось, потому что это именно то, чего мы с семьёй и желали. Теперь хочется с новыми силами взяться за работу, чтобы на каждой тренировке и в каждом матче отдавать клубу все, на что я способен. Так что с богом — и вперед, к новым победам.

Я очень рад продлить соглашение с клубом! Это большое счастье для меня и моей семьи — продолжать с гордостью представлять "Зенит", защищать его цвета, проживать вместе с ним большое количество эмоций и каждый сезон бороться за выполнение поставленных задач. Надеюсь, что проведу здесь ещё много лет — это то, чего хочется мне и моим близким. И пусть наш победный путь продолжится!

Действительно, почти 5 лет прошло! На самом деле, с первого же сезона почувствовал себя здесь как дома — клуб, город, фанаты, чье теплое отношение всегда дарит мне огромную радость. Это время в "Зените" — невероятный опыт для меня и моих родных, очень счастливый, ведь вместе с этим великим клубом мы пишем славную историю. И, надеюсь, продолжим в том же духе, чтобы заполнить еще несколько победных страниц — как ради клуба, так и ради наших поклонников, которые болеют за нас в каждой игре.

Что могу сказать болельщикам? Большое вам спасибо за сильнейшую, просто безмерную поддержку лично меня и всей команды. Вы всегда рядом, и мы чувствуем вашу энергию. С первого дня в Петербурге вы окружили меня любовью, я очень благодарен за это и всякий раз на футбольном поле стараюсь возвращать вам эту любовь своей работой и самоотдачей. Крепко обнимаю всех! Давай, "Зенит"!» — приводит слова Барриоса официальный сайт «Зенита».