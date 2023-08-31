Тикнизян: Если появится возможность переехать в Европу — воспользуюсь этим

Защитник «Локомотива»признался, что хочет продолжить карьеру в европейском чемпионате.

В «Локомотиве» ранее заявили, что Тикнизян не покинет команду перед закрытием летнего трансферного окна.

«Уровень российского футбола так или иначе падает из-за отсутствия еврокубков и конкуренции с клубами из Европы. Опять же, если останусь, тогда буду повышать требования к себе, самоотдаче. Буду стараться прогрессировать даже в таких условиях.

Но если появится возможность переехать в Европу, я воспользуюсь этим», — приводит слова армянского футболиста Sport24.

Сообщалось, что серьезный интерес к Тикнизяну проявляет немецкий «Вердер».

Тикнизян провел в текущем чемпионате России шесть матчей и забил три гола.

Transfermarkt оценивает стоимость Тикнизяна в 2,5 миллиона евро.