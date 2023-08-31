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    Тикнизян: Если появится возможность переехать в Европу — воспользуюсь этим

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    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян признался, что хочет продолжить карьеру в европейском чемпионате.

    Наир Тикнизян
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    Наир Тикнизян

    В «Локомотиве» ранее заявили, что Тикнизян не покинет команду перед закрытием летнего трансферного окна.

    «Уровень российского футбола так или иначе падает из-за отсутствия еврокубков и конкуренции с клубами из Европы. Опять же, если останусь, тогда буду повышать требования к себе, самоотдаче. Буду стараться прогрессировать даже в таких условиях.

    Но если появится возможность переехать в Европу, я воспользуюсь этим», — приводит слова армянского футболиста Sport24.

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    • Сообщалось, что серьезный интерес к Тикнизяну проявляет немецкий «Вердер».

    Тикнизян провел в текущем чемпионате России шесть матчей и забил три гола.

    Transfermarkt оценивает стоимость Тикнизяна в 2,5 миллиона евро.

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