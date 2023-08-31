Семин: 49 игроков в сборной? Вопрос в том, как распоряжаться такой большой группой и проводить тренировочные занятия

Экс-главный тренер сборной России ипрокомментировал вызов 49 футболистов в состав национальной команды на сентябрьские сборы.

«Не знаю нюансов, но мне кажется, что вызваны все те игроки, которые этого вызова заслуживают. Не сказать, что у нас очень большой выбор, поэтому вызваны все. Вопрос в том, как распоряжаться такой большой группой и проводить тренировочные занятия.

Отсутствие Леши Миранчука? Это все к агентам», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

Сбор национальной команды начнется в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. О товарищеских матчах сборной будет объявлено дополнительно.