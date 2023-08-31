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    Семин: 49 игроков в сборной? Вопрос в том, как распоряжаться такой большой группой и проводить тренировочные занятия

    Футбол Сборная России Футбол России
    Экс-главный тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал вызов 49 футболистов в состав национальной команды на сентябрьские сборы.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Не знаю нюансов, но мне кажется, что вызваны все те игроки, которые этого вызова заслуживают. Не сказать, что у нас очень большой выбор, поэтому вызваны все. Вопрос в том, как распоряжаться такой большой группой и проводить тренировочные занятия.

    Отсутствие Леши Миранчука? Это все к агентам», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

    Сбор национальной команды начнется в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. О товарищеских матчах сборной будет объявлено дополнительно.

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