Семин: 49 игроков в сборной? Вопрос в том, как распоряжаться такой большой группой и проводить тренировочные занятия

Юрий Семин Фото: globallookpress.com
«Не знаю нюансов, но мне кажется, что вызваны все те игроки, которые этого вызова заслуживают. Не сказать, что у нас очень большой выбор, поэтому вызваны все. Вопрос в том, как распоряжаться такой большой группой и проводить тренировочные занятия.
Отсутствие Леши Миранчука? Это все к агентам», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».
Сбор национальной команды начнется в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. О товарищеских матчах сборной будет объявлено дополнительно.