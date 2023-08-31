начнут матч в 02:30 в американской футбольной лиге MLS, 31.08.2023.

Последний матч между собой: Монреаль — Нью-Йорк Сити 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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