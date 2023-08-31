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    Миннесота Юнайтед — Колорадо Рэпидс: смотреть онлайн в прямом эфире

    31.08.2023 в 03:30 начнется матч в чемпионате МЛС Миннесота Юнайтед — Колорадо Рэпидс

    Футбол MLS
    Миннесота Юнайтед и Колорадо Рэпидс начнут матч в 03:30 в чемпионате МЛС, 31.08.2023.

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    Последний матч между собой: Колорадо Рэпидс — Миннесота Юнайтед 1:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Миннесота Юнайтед — Колорадо Рэпидс.

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