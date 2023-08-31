Литвинов: В «Спартаке» игрокам не разрешают пить пиво после матчей

Полузащитник «Спартака»прокомментировал разгромную победу над(4:1) в третьем туре группового этапа Кубка России.

«Пообщались, поговорили с ребятами, в чем проблемы. Все понимают, что в футболе бывают отрезки, когда идет и когда все плохо, и ничего не получается. Есть команда, тренерский штаб. Разобрали ошибки. Вышли совсем с другим настроем.

Связка с Пруцевым в центре поля? Мы давно вместе играем. Есть определенные моменты сыгранности.

Абаскаль не разрешает после матчей пить пиво. У нас как‑то все спокойно с этим — никто даже не заикается. Есть моменты перекуса, когда нужно закрыть углеводное окно — пицца или еще что‑то.

В "Спартаке" фанта или кола, а не пиво? Ну да, только так», — приводит слова Литвинова «Матч ТВ».

В следующем матче «Спартак» сыграет на выезде с «Краснодаром» в рамках седьмого тура РПЛ. Игра пройдет 2 сентября, начало — в 20:00 мск.