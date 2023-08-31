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    Стал известен состав корзин жеребьевки Лиги чемпионов

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    Определился состав корзин жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023-2024 годов.

    Мяч Лиги чемпионов
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    Мяч Лиги чемпионов

    Корзина 1: «Манчестер Сити», «Севилья», «Барселона», «Наполи», «Бавария», «ПСЖ», «Бенфика», «Фейеноорд».

    Корзина 2: «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Боруссия Д», «Атлетико», «Лейпциг», «Порту», «Арсенал».

    Корзина 3: «Шахтер», «Зальцбург», «Милан», «Брага», ПСВ, «Лацио», «Црвена Звезда», «Копенгаген».

    Корзина 4: «Янг Бойз», «Реал Сосьедад», «Галатасарай», «Селтик», «Ньюкасл», «Унион», «Антверпен», «Ланс».

    Начало церемонии жеребьевки в 19.00 по московскому времени.

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