Стал известен состав корзин жеребьевки Лиги чемпионов

Мяч Лиги чемпионов Фото: globallookpress.com
Корзина 1: «Манчестер Сити», «Севилья», «Барселона», «Наполи», «Бавария», «ПСЖ», «Бенфика», «Фейеноорд».
Корзина 2: «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Боруссия Д», «Атлетико», «Лейпциг», «Порту», «Арсенал».
Корзина 3: «Шахтер», «Зальцбург», «Милан», «Брага», ПСВ, «Лацио», «Црвена Звезда», «Копенгаген».
Корзина 4: «Янг Бойз», «Реал Сосьедад», «Галатасарай», «Селтик», «Ньюкасл», «Унион», «Антверпен», «Ланс».
Начало церемонии жеребьевки в 19.00 по московскому времени.