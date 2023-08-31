начнут матч в 21:00 в квалификации Лиги конференций, 31.08.2023.

Последний матч между собой: Рапид Вена — Фиорентина 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фиорентина» — «Рапид Вена». Коэффициент ставки — 2.27 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Фиорентина»).

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