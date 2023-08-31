Определились все участники групповой стадии Лиги чемпионов

30 августа состоялись заключительные матчи 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

Таким образом, определились все участники групповой стадии самого престижного клубного турнира Европы.

Ими стали «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Ньюкасл» (все — Англия), «Реал» Мадрид, «Севилья», «Барселона», «Атлетико», «Реал Сосьедад» (все — Испания), «Интер», «Наполи», «Милан», «Лацио» (все — Италия), «Боруссия» Дортмунд, «Бавария», «РБ Лейпциг», «Унион» (все — Германия), «Бенфика», «Порту», «Брага» (все — Португалия), ПСЖ, «Ланс» (оба — Франция), «Фейеноорд», ПСВ (оба — Нидерланды), «Шахтер» Донецк (Украина), «Янг Бойз» (Швейцария), «Зальцбург» (Австрия), «Галатасарай» (Турция), «Селтик» (Шотландия) и «Црвена Звезда» (Сербия), «Копенгаген» (Дания), «Антверпен» (Бельгия).

Жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов пройдет в четверг, 31 августа, в Монако.