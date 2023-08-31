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    Агкацев: Каждый хочет играть, но на наших отношениях с Сафоновым это не сказывается

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    Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о конкуренции с Матвеем Сафоновым.

    Станислав Агкацев
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    Станислав Агкацев

    «Следит ли Ивич за вратарями? Конечно, он доверяет тренеру вратарей, но сам тоже следит. Во время тренировок часто подсказывает и корректирует что‑то.

    Были разговоры в формате "вратарь — тренер"? У меня не было. Ивич спокойно доверил мне, и никаких даже напутственных разговоров не было.

    Я сказал бы, что мы с Сафоновым друзья. Мы хорошо общаемся. Конкуренция присутствует. Каждый хочет играть, но на наших отношениях это никак не сказывается. У нас не было за два года конфликтов. Хорошие отношения!

    Иногда Матвей мне что-то может подсказать. Но не как старший товарищ, а как более опытный. Он сыграл больше 150 матчей. У него багаж знаний есть на фоне опыта», — приводит слова Агкацева «Матч ТВ».

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