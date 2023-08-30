Тихонов: Интересно посмотреть на состав «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Экс-игрок «Спартака»прокомментировал разгромную победу красно-белых в матче Кубка России с московским «Динамо» (4:1).

«Московский "Спартак" вышел на матч с "Динамо" с хорошим настроением. Мне кажется, что они провели лучшее время на поле за весь год. Личка сделал несколько замен на 27‑й минуте, счёт был 4:0, если бы он ничего не сделал, к нему были бы вопросы. Интересно посмотреть на состав "Спартака" в матче с "Краснодаром". У меня есть вопросы к составу команды в последних матчах. Думаю, что Абаскаль будет ломать голову, так как часть игроков хорошо себя проявили с динамовцами», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

«Спартак» сыграет против «Краснодара» 2 августа.