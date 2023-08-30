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    «Ростов» обыграл «Локомотив» в Кубке России

    «Ростов» — «Локомотив»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 3-го тура группового этапа «Ростов» на своем поле обыграл «Локомотив» со счетом 2:1.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    На голы Егора Голенкова и Ильи Вахании гости ответили точным ударом Максима Глушенкова.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа B
    Ростов — Локомотив 2:1
    Голы: 1:0 Егор Голенков (24'), 2:0 Илья Вахания (37'), 2:1 Максим Глушенков (71') Ростов: Никита Медведев, Илья Вахания, Данила Прохин, Давид Семенчук, Евгений Чернов, Роман Акбашев, Данила Сухомлинов, Даниил Павлович Уткин, Хорен Робертович Байрамян, Егор Голенков, Мохаммад Мохеби Локомотив: Гилерме, Александр Сильянов, Иван Кузьмичёв, Лукас Фассон, Марио Митай, Константин Марадишвили, Рифат Жемалетдинов, Артём Карпукас, Владислав Сарвели, Вадим Раков, Сергей Пиняев Предупреждения: Иван Кузьмичёв (4'), Данила Прохин (12'), Данила Сухомлинов (40'), Егор Голенков (52'), Даниил Павлович Уткин (57'), Данил Глебов (83')

    «Ростов» набрал 6 очков и возглавил группу B Кубка России. «Локомотив» с 6 очками занимает вторую строчку.

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