начнут матч в 19:30 в группе B кубка России по футболу, 30.08.2023.

Последний матч между собой: Ростов — Локомотив 1:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ростов» — «Локомотив». Коэффициент ставки — 2.30 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Локомотив»).

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