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    «Ростов» — «Локомотив»: стартовые составы команд

    «Ростов» — «Локомотив»: прогноз, составы, коэффициенты

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    «Ростов» и «Локомотив» назвали свои стартовые составы на матч группового этапа Кубка России.

    Тренер «Ростова» Валерий Карпин
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    Тренер «Ростова» Валерий Карпин

    «Ростов»: Медведев, Прохин, Чернов, Вахания, Семенчук, Акбашев, Мохеби, Байрамян, Уткин, Сухомлинов, Голенков.

    Запасные: Песьяков, Терентьев, Лангович, Поярков, Глебов, Миронов, Комаров, Тугарев, Ионов, Комличенко.

    «Локомотив»: Гильерме, Митай, Фассон, Кузьмичев, Сильянов, Карпукас, Марадишвили, Жемалетдинов, Пиняев, Раков, Сарвели.

    Запасные: Лантратов, Худяков, Ненахов, Самошников, Тикнизян, Куликов, Щетинин, Рыбчинский, Миранчук, Глушенков, Никишин.

    Начало матча запланировано на 19:30 мск. С прогнозом на игру можете ознакомиться по этой ссылке.

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