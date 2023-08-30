«Ростов» — «Локомотив»: прогноз, составы, коэффициенты

Тренер «Ростова» Валерий Карпин Фото: globallookpress.com
«Ростов»: Медведев, Прохин, Чернов, Вахания, Семенчук, Акбашев, Мохеби, Байрамян, Уткин, Сухомлинов, Голенков.
Запасные: Песьяков, Терентьев, Лангович, Поярков, Глебов, Миронов, Комаров, Тугарев, Ионов, Комличенко.
«Локомотив»: Гильерме, Митай, Фассон, Кузьмичев, Сильянов, Карпукас, Марадишвили, Жемалетдинов, Пиняев, Раков, Сарвели.
Запасные: Лантратов, Худяков, Ненахов, Самошников, Тикнизян, Куликов, Щетинин, Рыбчинский, Миранчук, Глушенков, Никишин.
Начало матча запланировано на 19:30 мск. С прогнозом на игру можете ознакомиться по этой ссылке.