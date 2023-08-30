Паршивлюк: Некоторые игроки «Динамо» обосрались в матче со «Спартаком»

Защитник «Динамо»раскритиковал партнеров по команде после поражения от(1:4) в матче группового этапа Кубка России.

Динамовцы в этой игре пропустили четыре гола уже к 25-й минуте.

«Личка сказал, что некоторые игроки "Динамо" обосрались в дерби? Безусловно, я согласен с этими словами! Тут вопрос точно не в мотивации. Не важно, что это была игра на Кубок в группе. Игрок "Динамо" не может выйти на матч со "Спартаком" без нужной мотивации. Такое просто невозможно.

Нам всем нужно посмотреть на себя в зеркало и сделать правильные выводы, где допустили ошибки. Нужно переключаться и двигаться дальше. Сделаем всё возможное, чтобы такого больше никогда не повторялось», — приводит слова Паршивлюка «Чемпионат».