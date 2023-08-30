Паршивлюк о поражении от «Спартака»: Первые 25 минут — настоящая катастрофа

Защитник «Динамо»прокомментировал разгромное поражение от(1:4) в третьем туре группового этапа Кубка России.

Динамовцы в этой игре пропустили четыре гола уже к 25-й минуте.

«В первом тайме случилась настоящая катастрофа! Таким образом непозволительно играть в дерби.

Мы полностью провалили первые двадцать пять минут, именно они предрешили исход матча. Будем разбираться, почему так произошло.

В перерыве был серьезный разговор с Личкой. После 0:4 тренер не может прийти в раздевалку и погладить всех по головке. Был серьезный мужской разговор, который останется между нами», — приводит слова Паршивлюка «Чемпионат».