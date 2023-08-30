Орлов хочет, чтобы московских команд и дальше не было в топ-4 РПЛ

Комментаторвысказался о текущей турнирной таблице российской Премьер-лиги.

«Сейчас в турнирной таблице чемпионата России четыре первых места занимают команды не из Москвы. Представляете, какой старт! Это хорошо. Я рад и за "Краснодар", и за "Урал", и за Петербург, и за Самару. Вот так бы дальше идти.

Еще "Ахмат" подтянется. Только новый главный тренер Ромащенко некорректно сказал, что получил от Ташуева команду не в форме. Ничего себе! Они сейчас "Спартак" перебегали в Москве. Могли выиграть. Все-таки тренерам надо быть покорректнее», — отметил Орлов в эфире «Радио Зенит».