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    Орлов хочет, чтобы московских команд и дальше не было в топ-4 РПЛ

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    Комментатор Геннадий Орлов высказался о текущей турнирной таблице российской Премьер-лиги.

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    «Сейчас в турнирной таблице чемпионата России четыре первых места занимают команды не из Москвы. Представляете, какой старт! Это хорошо. Я рад и за "Краснодар", и за "Урал", и за Петербург, и за Самару. Вот так бы дальше идти.

    Еще "Ахмат" подтянется. Только новый главный тренер Ромащенко некорректно сказал, что получил от Ташуева команду не в форме. Ничего себе! Они сейчас "Спартак" перебегали в Москве. Могли выиграть. Все-таки тренерам надо быть покорректнее», — отметил Орлов в эфире «Радио Зенит».

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