Личка: Думаю, Карпину тяжело дается работа в сборной России

Главный тренер московского «Динамо»считает, чтотяжело работать в сборной

«Он использует молодых игроков. И "Ростов" играет в агрессивный, быстрый футбол. Понятно, что не все получается.

Естественно, сейчас ты не можешь соревноваться с лучшими соперниками и играешь товарищеские матчи с командами третьего уровня.

Сложно позвать Головина играть против таких команд. Думаю, Карпину тяжело дается работа в сборной России», — приводит слова чешского специалиста Sport24.

Напомним, в сентябре сборная России проведет как минимум один товарищеский матч. Команда Валерия Карпина встретится с командой Катара. Игра пройдет 12 сентября в Дохе.