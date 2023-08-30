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    Личка: Думаю, Карпину тяжело дается работа в сборной России

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    Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка считает, что Валерию Карпину тяжело работать в сборной России.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Он использует молодых игроков. И "Ростов" играет в агрессивный, быстрый футбол. Понятно, что не все получается.

    Естественно, сейчас ты не можешь соревноваться с лучшими соперниками и играешь товарищеские матчи с командами третьего уровня.

    Сложно позвать Головина играть против таких команд. Думаю, Карпину тяжело дается работа в сборной России», — приводит слова чешского специалиста Sport24.

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    • Напомним, в сентябре сборная России проведет как минимум один товарищеский матч. Команда Валерия Карпина встретится с командой Катара. Игра пройдет 12 сентября в Дохе.

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