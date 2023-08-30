Лаксальт: Игроки «Динамо» в первом тайме просто смотрели футбол, так нельзя

Защитник «Динамо»высказался о поражении от «Спартака» в Кубке России. Бело-голубые уступили со счетом 1:4.

«В первом тайме все игроки "Динамо" просто смотрели футбол. Первые полчаса мы просто не были готовы к игре. Никто не имеет права так играть в дерби! Это особенные матчи, которые нужно играть совсем по-другому. Вчерашняя игра послужит для нас хорошим уроком! Мы должны сделать из этого правильные выводы и больше никогда не допускать подобного. Таким образом просто нельзя выходить на футбольное поле», — цитирует футболиста «Чемпионат».

Игра состоялась вчера, 29 августа. В составе победителей дублем отметился форвард Александр Соболев.