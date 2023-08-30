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    Галактионов: К сожалению, выпали некоторые игроки

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что доволен игрой команды во втором тайме матча Кубка России с «Ростовом» (1:2).

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «К сожалению, выпали некоторые игроки. У нас пропал контроль и острота. Во втором тайме была совершенно другая картина, могли сравнять счет, у нас был хороший момент. Второй тайм можно занести в актив.

    Очень много ненужных передач назад, начинали атаки от своих ворот, но нужно было отодвинуть игру от своих ворот. Необходимо начинать игру, так как мы играли во втором тайме, с первых минут. Изначально планировали, что группа игроков выйдет во втором тайме, но пришлось делать замены в перерыве», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

    «Ростов» набрал 6 очков и возглавил группу B Кубка России. «Локомотив» с 6 очками занимает вторую строчку.

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