Галактионов: К сожалению, выпали некоторые игроки

Главный тренерзаявил, что доволен игрой команды во втором тайме матча Кубка России с(1:2).

«К сожалению, выпали некоторые игроки. У нас пропал контроль и острота. Во втором тайме была совершенно другая картина, могли сравнять счет, у нас был хороший момент. Второй тайм можно занести в актив.

Очень много ненужных передач назад, начинали атаки от своих ворот, но нужно было отодвинуть игру от своих ворот. Необходимо начинать игру, так как мы играли во втором тайме, с первых минут. Изначально планировали, что группа игроков выйдет во втором тайме, но пришлось делать замены в перерыве», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

«Ростов» набрал 6 очков и возглавил группу B Кубка России. «Локомотив» с 6 очками занимает вторую строчку.