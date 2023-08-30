Дьяков: «Динамо» осталось где-то в раздевалке

Экс-защитник московского «Динамо»прокомментировал поражение бело-голубых от московского «Спартака» со счетом 1:4 в матче Кубка России.

«Московское "Динамо" не вышло на игру со "Спартаком", а осталось где-то в раздевалке. К 25-й минуте уже было 0:4, продолжать матч при таком счёте и настроении невозможно. "Спартак" здорово отыграл. Возможно, что спад, который был, заканчивается.

Результат важен всегда. Любая победа — плюс для команды, тем более когда у тебя серия неудачных матчей. Победа придаёт психологическую уверенность. Для "Спартака" эта победа очень важна. Пишут, что у "Динамо" был жёсткий разговор и разнос. Для них это тоже какой-то урок», — сказал Дьяков «Чемпионату».