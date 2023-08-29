Умяров не понимает, почему групповой этап Кубка России начался после 1-го тура в РПЛ

Полузащитниквысказался о новом формате проведения Кубка России в сезоне 2023/2024.

«В целом мне нравится, да и группа у "Спартака" интересная. Но не понимаю, почему мы начали так рано — стартовали в Кубке уже после 1-го тура в чемпионате.

График получается очень насыщенным. На месте тренера я был бы зол. Ну а футболисты должны быть готовы играть каждые три-четыре дня, даже если устали.

Единственное — некоторые выезды сейчас даются сложновато. Через несколько дней после кубкового дерби нас ждёт ещё одно путешествие в Краснодар, до которого сейчас долго добираться. Но это реалии, на которые мы не можем повлиять», — приводит слова Умярова официальный сайт «Спартака».

В нынешнем сезоне Умяров провел 7 матчей за «красно-белых», не отметившись результативными действиями.

В следующем матче «Спартак» встретится 29 августа с московским «Динамо» в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом поединка можно тут.