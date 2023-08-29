«Спартак» — «Динамо»: счет матча 4:1, обзор голов

одержал победу над(4:1) в матче 3-го тура группового этапа Кубка России.

Первый гол «красно-белые» забили уже на 6-й минуте встречи. Форвард «Спартака» Александр Соболев подстроился под передачу партнера по команде и сильно пробил головой — 1:0.

Спустя всего 9 минут хозяева удвоили преимущество. Защитник «Спартака» Срджан Бабич освободился от опеки соперника и головой отправил мяч в ворота — 2:0.

Еще через 3 минуты «красно-белые» сделали счет разгромным. Все тот же Соболев оказался в нужное время в нужном месте, подставив ногу переправил мяч в ворота — 3:0.

На 24-й минуте встречи «Спартак» забил 4-й гол. Форвард команды Антон Зиньковский вышел один на один с голкипером соперника и не промахнулся — 4:0.

«Динамо» забило гол престижа на 65-й минуте встречи. Игрок «бело-голубых» Муми Нгамалё подобрал мяч, освободился от опеки и попал точно в сетку.

Футбол. Россия. Кубок. Группа D Спартак — Динамо 4:1 Голы: 1:0 Александр Соболев (6'), 2:0 Babic S. (15'), 3:0 Александр Соболев (18'), 4:0 Антон Зиньковский (25'), 4:1 Муми Нгамал (65') Спартак: Александр Максименко, Babic S., Никита Чернов, Даниил Денисов, Михаил Игнатов, Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов, Хесус Медина, Данил Пруцев, Александр Соболев, Антон Зиньковский Динамо: Игорь Лещук, Роберто Фернандес, Даниил Фомин, Лука Гагнидзе, Ярослав Гладышев, Вячеслав Грулёв, Александр Кутицкий, Даниил Лесовой, Сергей Паршивлюк, Дмитрий Скопинцев, Фёдор Смолов Предупреждения: Сергей Паршивлюк (14'), Даниил Лесовой (45+1'), Хесус Медина (68'), Олег Рябчук (76'), Хорхе Карраскаль (80'), Диего Лаксальт (86'), Лука Гагнидзе (90+3')

После этого матча «Спартак» укрепился на 1-м месте в своей группе Кубка России с 9-ю очками в активе. «Динамо» — на 2-й позиции (4).