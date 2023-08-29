ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис РубиалесКарьерный суицид. Зарвавшийся функционер оставил Испанию без женской сборной
  • 21:49
    • «Краснодар» минимально обыграл «Пари НН» в Кубке России
  • 21:32
    • «Спартак» разгромил «Динамо» в Кубке России, у Соболева — дубль
  • 19:19
    • «Оренбург» вырвал победу у «Факела» в матче Кубка России
    Все новости спорта

    «Спартак» разгромил «Динамо» в Кубке России, у Соболева — дубль

    «Спартак» — «Динамо»: счет матча 4:1, обзор голов

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Спартак Динамо
    «Спартак» одержал победу над «Динамо» (4:1) в матче 3-го тура группового этапа Кубка России.

    Александр Соболев — форвард «Спартака»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Соболев — форвард «Спартака»

    Первый гол «красно-белые» забили уже на 6-й минуте встречи. Форвард «Спартака» Александр Соболев подстроился под передачу партнера по команде и сильно пробил головой — 1:0.

    Спустя всего 9 минут хозяева удвоили преимущество. Защитник «Спартака» Срджан Бабич освободился от опеки соперника и головой отправил мяч в ворота — 2:0.

    Еще через 3 минуты «красно-белые» сделали счет разгромным. Все тот же Соболев оказался в нужное время в нужном месте, подставив ногу переправил мяч в ворота — 3:0.

    На 24-й минуте встречи «Спартак» забил 4-й гол. Форвард команды Антон Зиньковский вышел один на один с голкипером соперника и не промахнулся — 4:0.

    «Динамо» забило гол престижа на 65-й минуте встречи. Игрок «бело-голубых» Муми Нгамалё подобрал мяч, освободился от опеки и попал точно в сетку.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа D
    Спартак — Динамо 4:1
    Голы: 1:0 Александр Соболев (6'), 2:0 Babic S. (15'), 3:0 Александр Соболев (18'), 4:0 Антон Зиньковский (25'), 4:1 Муми Нгамал (65') Спартак: Александр Максименко, Babic S., Никита Чернов, Даниил Денисов, Михаил Игнатов, Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов, Хесус Медина, Данил Пруцев, Александр Соболев, Антон Зиньковский Динамо: Игорь Лещук, Роберто Фернандес, Даниил Фомин, Лука Гагнидзе, Ярослав Гладышев, Вячеслав Грулёв, Александр Кутицкий, Даниил Лесовой, Сергей Паршивлюк, Дмитрий Скопинцев, Фёдор Смолов Предупреждения: Сергей Паршивлюк (14'), Даниил Лесовой (45+1'), Хесус Медина (68'), Олег Рябчук (76'), Хорхе Карраскаль (80'), Диего Лаксальт (86'), Лука Гагнидзе (90+3')

    После этого матча «Спартак» укрепился на 1-м месте в своей группе Кубка России с 9-ю очками в активе. «Динамо» — на 2-й позиции (4).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Определят ли «Спартак» и «Динамо» сильнейшего в основное время?
  • «Спартак» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • Медведев не отдаст ни гейма в стартовом матче на US Open?
  • Медведев — Балаж. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Рублев снова проиграет Руусувуори?
  • Руусувуори — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.42
  • Экспресс дня 29 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Руусувуори — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Фулхэм — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ростов — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч АЕК — Антверпен
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Балтика — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тиг — Марино
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч ПСВ — Рейнджерс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры