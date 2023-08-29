«Спартак» — «Динамо»: счет матча 4:1, обзор голов

Первый гол «красно-белые» забили уже на 6-й минуте встречи. Форвард «Спартака» Александр Соболев подстроился под передачу партнера по команде и сильно пробил головой — 1:0.
Спустя всего 9 минут хозяева удвоили преимущество. Защитник «Спартака» Срджан Бабич освободился от опеки соперника и головой отправил мяч в ворота — 2:0.
Еще через 3 минуты «красно-белые» сделали счет разгромным. Все тот же Соболев оказался в нужное время в нужном месте, подставив ногу переправил мяч в ворота — 3:0.
На 24-й минуте встречи «Спартак» забил 4-й гол. Форвард команды Антон Зиньковский вышел один на один с голкипером соперника и не промахнулся — 4:0.
«Динамо» забило гол престижа на 65-й минуте встречи. Игрок «бело-голубых» Муми Нгамалё подобрал мяч, освободился от опеки и попал точно в сетку.
После этого матча «Спартак» укрепился на 1-м месте в своей группе Кубка России с 9-ю очками в активе. «Динамо» — на 2-й позиции (4).