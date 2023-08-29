Смолов выйдет в стартовом составе «Динамо» на матч Кубка России со «Спартаком»

Стали известны стартовые составы на матч 3-го тура группового этапа Кубка России

«Спартак»: Максименко, Денисов, Чернов, Бабич, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Игнатов, Медина, Зиньковский, Соболев.

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Кутицкий, Фернандес, Скопинцев, Гагнидзе, Фомин, Гладышев, Смолов, Лесовой, Грулёв.

Матч между этими командами состоится 29 августа в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом поединка можно тут.

«Спартак» занимает 1-е место в группе D Кубка России (6 очков). «Динамо» — на 2-й строчке (4).