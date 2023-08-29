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    «Ростов» — «Локомотив». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 3-го тура группового этапа Кубка России между «Ростовом» и «Локомотивом»

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    «Ростов»
    Сегодня на «Ростов Арене» коллектив Валерия Карпина примет «Локомотив». За ходом встречи 3-го тура группового этапа Кубка России приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 19:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Ростов»

    Вместе с «Ростовом» в группе 4 также находятся «Локомотив», «Урал» и «Рубин». После 2-х матчей «желто-синие» набрали 3 очка и сейчас занимают 2-е место в турнирной таблице, уступая «железнодорожникам» 3 балла.

    Путь в Кубке России подопечные Валерия Карпина начали с домашней победы над «Рубином». Три очка «Ростову» принес единственный мяч, забитый Комаровым на 60-й минуте игры.

    Во втором туре «желто-синие» отправились на выезд в Екатеринбург к «Уралу» (0:1). В этой встрече также был забит всего один гол, а «Ростов» потерпел первое поражение в турнире.

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    Новый сезон чемпионата России подопечные Валерия Карпина начали неважно. После 6-ти туров «Ростов» занимает лишь 11-е место, набрав 7 очков. Команда проиграла два последних тура, не забив ни одного мяча — 0:4 с «Сочи» и 0:1 с «Пари НН».

    «Локомотив»

    «Локомотив» лидирует в своей группе, одержав две победы на старте турнира. «Железнодорожники» опережают «Урал», «Ростов» и «Рубин» на 3 балла, причем команды из Екатеринбурга и Казани свой матч 3-го тура уже сыграли.

    В стартовой игре турнира коллектив Галактионова одержал непростую победу над «Уралом» (2:1). «Локомотиву» пришлось отыгрываться после пропущенного гола на 8-й минуте и московский клуб в итоге переломил ход встречи и занес в свой актив 3 очка.

    Во втором матче в Казани против «Рубина» результат игры определил единственный гол. Нападающий «Локомотива» на 60-й минуте Владислав Сарвели распечатал ворота Яновича и принес своей команде вторую победу в турнире (1:0).

    В чемпионате России «Локомотив» занимает 8-ю позицию в турнирной таблице. На счету «железнодорожников» 2 победы, 3 ничьи и 1 поражение и 9 набранных очков. В крайнем туре «Локомотив» с минимальным счетом обыграл на выезде «Сочи» (1:0).

    Личные встречи

    В прошлом сезоне команды дважды сыграли между собой в рамках чемпионата России. Матч в Москве завершился результативной ничьей (2:2), а в Ростове «Локомотив» одержал победу с разницей в два мяча — 3:1.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ростов» — «Локомотив» с коэффициентом 2.30.

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