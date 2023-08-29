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    «Может, воспитательная мера». Литвинов предположил, почему потерял место в основном составе «Спартака»

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    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о том, что перестал попадать в стартовый состав команды.

    Руслан Литвинов
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    Руслан Литвинов

    Литвинов ни разу не выходил на поле с первых минут после поражения от «Урала» (2:3) в четвертом туре РПЛ.

    «Понял ли я претензию ко мне? Понятное дело, можно про это в шутку сказать, что, может, она и обоюдная. Может, и можно было сыграть попроще. Мы уже с Гильермо общались насчет этого. У всех футболистов, даже самых великих, случаются ошибки. Они поэтому и великие, потому что после каждых ошибок не опускают голову и стараются прогрессировать еще больше.

    Может быть, это какая-то воспитательная мера. Я ошибся. Может, кто-то так не считает. Я и вратарь не разобрались (в игре с "Уралом" — прим.), и теперь надо доказывать, что это случайность, которую допустили в этом матче», — сказал Литвинов в эфире телеканала «Россия 24».

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