«Может, воспитательная мера». Литвинов предположил, почему потерял место в основном составе «Спартака»

Полузащитник «Спартака»высказался о том, что перестал попадать в стартовый состав команды.

Литвинов ни разу не выходил на поле с первых минут после поражения от «Урала» (2:3) в четвертом туре РПЛ.

«Понял ли я претензию ко мне? Понятное дело, можно про это в шутку сказать, что, может, она и обоюдная. Может, и можно было сыграть попроще. Мы уже с Гильермо общались насчет этого. У всех футболистов, даже самых великих, случаются ошибки. Они поэтому и великие, потому что после каждых ошибок не опускают голову и стараются прогрессировать еще больше.

Может быть, это какая-то воспитательная мера. Я ошибся. Может, кто-то так не считает. Я и вратарь не разобрались (в игре с "Уралом" — прим.), и теперь надо доказывать, что это случайность, которую допустили в этом матче», — сказал Литвинов в эфире телеканала «Россия 24».

«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России после шести туров.