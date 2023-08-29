«Мы проигрывали все единоборства». Личка о причинах поражения «Динамо» в матче со «Спартаком»

Главный тренерпрокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 3-го тура группового этапа Кубка России со(4:1).

«Это вопрос того, как мы принимали эту игру. Очень мало игроков понимали, что это дерби. Разница между нами и "Спартаком" была в настрое на матч. Они сегодня вечером выходили словно на матч Лиги чемпионов, а мы — поиграть в футбол.

Мы проигрывали все единоборства, а иногда вообще не шли в борьбу. Поэтому первые 30 минут игры с нашей стороны были катастрофой.

В перерыве я сказал футболистам, что нам нужно шаг за шагом искать свои голы. Но я не могу быть доволен красивой игрой.

Когда ты проигрываешь 0:4 и начинаешь играть через короткий пас — это ничего не значит. Ты должен играть и красиво, и хорошо. И выигрывать игру. Я очень зол на сегодняшнюю игру», — сказал Личка «Матч ТВ».

Напомним, что «Динамо» пропустило 4 гола за первые 24 минуты встречи. В следующем матче «бело-голубые» встретятся 3 сентября с «Ростовом».