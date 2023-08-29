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    «Мы проигрывали все единоборства». Личка о причинах поражения «Динамо» в матче со «Спартаком»

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    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 3-го тура группового этапа Кубка России со «Спартаком» (4:1).

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    «Это вопрос того, как мы принимали эту игру. Очень мало игроков понимали, что это дерби. Разница между нами и "Спартаком" была в настрое на матч. Они сегодня вечером выходили словно на матч Лиги чемпионов, а мы — поиграть в футбол.

    Мы проигрывали все единоборства, а иногда вообще не шли в борьбу. Поэтому первые 30 минут игры с нашей стороны были катастрофой.

    В перерыве я сказал футболистам, что нам нужно шаг за шагом искать свои голы. Но я не могу быть доволен красивой игрой.

    Когда ты проигрываешь 0:4 и начинаешь играть через короткий пас — это ничего не значит. Ты должен играть и красиво, и хорошо. И выигрывать игру. Я очень зол на сегодняшнюю игру», — сказал Личка «Матч ТВ».

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    • Напомним, что «Динамо» пропустило 4 гола за первые 24 минуты встречи. В следующем матче «бело-голубые» встретятся 3 сентября с «Ростовом».

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