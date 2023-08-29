Корнеев: Абаскаль возомнил себя Пикассо

Бывший спортивный директор «Спартака»раскритиковал главного тренера «Спартака»

В шестом туре РПЛ «Спартак» не смог выиграть у «Ахмата», матч завершился вничью 0:0. Перед этим команда Гильермо Абаскаля уступила «Зениту» (1:3).

«Абаскаль должен ставить в защите на Дуарте и Джикию. [Хотя и] они не в полном порядке. В целом слишком много новых идей, Мартинс — не какой‑то выдающийся игрок, такое ощущение, что есть недопонимание. Непонятно, зачем изобретать велосипед.

Не знаю, есть ли давление со стороны руководства, но если послушать, что говорят — дали ему (Абаскалю) все бразды правления, парень делает, что угодно. Возомнил себя Пикассо, взял кисть, креативит.

Соболев неузнаваем. Не знаю, в чем проблема. Он не цеплялся за мяч, терял его в ситуациях, в которых ему никто не мешал. Как будет у него слишком много накопилось ментально, кто‑то его в узде держит, он не может вырваться. Когда первое знакомство было, Абаскаль дал ему воздух, Соболев "полетел". Почему он "приземлился", не знаю», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России после шести туров.