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    Корнеев: Абаскаль возомнил себя Пикассо

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    Бывший спортивный директор «Спартака» Игорь Корнеев раскритиковал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    В шестом туре РПЛ «Спартак» не смог выиграть у «Ахмата», матч завершился вничью 0:0. Перед этим команда Гильермо Абаскаля уступила «Зениту» (1:3).

    «Абаскаль должен ставить в защите на Дуарте и Джикию. [Хотя и] они не в полном порядке. В целом слишком много новых идей, Мартинс — не какой‑то выдающийся игрок, такое ощущение, что есть недопонимание. Непонятно, зачем изобретать велосипед.

    Не знаю, есть ли давление со стороны руководства, но если послушать, что говорят — дали ему (Абаскалю) все бразды правления, парень делает, что угодно. Возомнил себя Пикассо, взял кисть, креативит.

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    • Соболев неузнаваем. Не знаю, в чем проблема. Он не цеплялся за мяч, терял его в ситуациях, в которых ему никто не мешал. Как будет у него слишком много накопилось ментально, кто‑то его в узде держит, он не может вырваться. Когда первое знакомство было, Абаскаль дал ему воздух, Соболев "полетел". Почему он "приземлился", не знаю», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

    «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России после шести туров.

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