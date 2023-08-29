Кейн о перспективах «Баварии»: У нас достаточно хорошая команда, чтобы выиграть Лигу чемпионов

Нападающийвысказался о шансах команды на успех в Лиге чемпионов сезона 2023/2024.

«Конечно, это будет тяжело. На данный момент в Европе есть несколько отличных команд. Нам нужно продолжать работать, продолжать совершенствоваться. У нас фантастическая команда, достаточно хорошая, чтобы выиграть Лигу чемпионов, но нам еще предстоит пройти долгий путь.

Группы станут известны на следующей неделе, а затем мы сосредоточимся на футболе и постараемся показать себя в каждой игре», — сказал Кейн Bayern & Germany.

Напомним, что в это межсезонье Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма». В нынешнем сезоне форвард провел 3 матча за немецкую команду, забил 3 гола и сделал голевую передачу.