Гранат: «Спартаку» будет очень тяжело в матче с «Динамо»

Экс-защитник сборной Россиирассказал, чего ждет от матча группового этапа Кубка России между. Встреча состоится 29 августа.

«В этом московском дерби точно нет фаворита. Почти в каждом дерби у двух команд шансы на победу равны. Уверен, что "Спартаку" будет очень тяжело в этой игре. У красно-белых сейчас началась серия неудачных игр, явный спад, из которого будет сложно вылезти.

Абаскаль вечно меняет стартовый состав. Так быть не должно. Я считаю, что это неправильно. У игроков нет сыгранности друг с другом, это сказывается на результатах команды. "Динамо" последние два матча провели на неплохом уровне. Думаю, что нас ждёт шикарный матч», — сказал Гранат «Чемпионату».

Игра между «Спартаком» и «Динамо» начнется в 19:30 мск.