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    Гранат: «Спартаку» будет очень тяжело в матче с «Динамо»

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    Экс-защитник сборной России Владимир Гранат рассказал, чего ждет от матча группового этапа Кубка России между «Спартаком» и «Динамо». Встреча состоится 29 августа.

    Владимир Гранат
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    Владимир Гранат

    «В этом московском дерби точно нет фаворита. Почти в каждом дерби у двух команд шансы на победу равны. Уверен, что "Спартаку" будет очень тяжело в этой игре. У красно-белых сейчас началась серия неудачных игр, явный спад, из которого будет сложно вылезти.

    Абаскаль вечно меняет стартовый состав. Так быть не должно. Я считаю, что это неправильно. У игроков нет сыгранности друг с другом, это сказывается на результатах команды. "Динамо" последние два матча провели на неплохом уровне. Думаю, что нас ждёт шикарный матч», — сказал Гранат «Чемпионату».

    Игра между «Спартаком» и «Динамо» начнется в 19:30 мск.

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