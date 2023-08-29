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    В «Динамо» рассказали про постоянный интерес к Смолову от множества клубов

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    Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин завил, что разные клубы постоянно проявляют интерес к нападающему Федору Смолову.

    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    «Федор — большой известный футболист, поэтому интерес к его фигуре не стихает ни на секунду в любое время сезона.

    К Федору есть постоянный интерес от множества клубов. Но мы не заинтересованы никого продавать. Потому что мы хотим, чтобы все наши футболисты играли у нас.

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    • Это футбольная жизнь, и некоторые ситуации с трансферами на выход мы не исключаем. Но просто так никого не продадим, должно быть стоящее предложение», — приводит слова Гафина Sport24.

    В текущем сезоне 33-летний Смолов провел в чемпионате России шесть матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в три миллиона евро.

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