В «Динамо» рассказали про постоянный интерес к Смолову от множества клубов

Член совета директоров «Динамо»завил, что разные клубы постоянно проявляют интерес к нападающему

«Федор — большой известный футболист, поэтому интерес к его фигуре не стихает ни на секунду в любое время сезона.

К Федору есть постоянный интерес от множества клубов. Но мы не заинтересованы никого продавать. Потому что мы хотим, чтобы все наши футболисты играли у нас.

Это футбольная жизнь, и некоторые ситуации с трансферами на выход мы не исключаем. Но просто так никого не продадим, должно быть стоящее предложение», — приводит слова Гафина Sport24.

В текущем сезоне 33-летний Смолов провел в чемпионате России шесть матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в три миллиона евро.