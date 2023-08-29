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    Бонгонда: Нельзя сказать, что я адаптировался в «Спартаке» на сто процентов

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    Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда признался, что не переживает из-за того, что не попал в стартовый состав команды в недавних матчах.

    Тео Бонгонда
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    Тео Бонгонда

    «Наверное, нельзя сказать, что я адаптировался в "Спартаке" на все сто процентов. С каждым матчем я чувствую себя всё лучше и лучше. Я буду продолжать делать всё возможное для команды.

    Не попал в стартовый состав на матч с "Зенитом"? Так бывает, это часть футбольной жизни.

    Такие вещи нужно принимать и просто делать всё для того, чтобы стать игроком основного состава», — приводит слова бельгийского футболиста «Чемпионат».

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    • Бонгонда провел за «Спартак» семь матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

    Напомним, Бонгонда перешел в «Спартак» из испанского «Кадиса» перед началом текущего сезона.

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