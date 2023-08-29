Бонгонда: Нельзя сказать, что я адаптировался в «Спартаке» на сто процентов

Тео Бонгонда Фото: globallookpress.com
«Наверное, нельзя сказать, что я адаптировался в "Спартаке" на все сто процентов. С каждым матчем я чувствую себя всё лучше и лучше. Я буду продолжать делать всё возможное для команды.
Не попал в стартовый состав на матч с "Зенитом"? Так бывает, это часть футбольной жизни.
Такие вещи нужно принимать и просто делать всё для того, чтобы стать игроком основного состава», — приводит слова бельгийского футболиста «Чемпионат».
Бонгонда провел за «Спартак» семь матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
Напомним, Бонгонда перешел в «Спартак» из испанского «Кадиса» перед началом текущего сезона.