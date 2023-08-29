Аршавин оценил атаку «Спартака»

Экс-игрок «Зенита»прокомментировал проблемы «Спартака». Он отметил атаку красно-белых.

«В матче с "Зенитом" Абаскаль пошел на эксперименты, они для него традиционные, но он перемудрил, а "Зенит" этим воспользовался. У "Спартака" остаются одни и те же проблемы из года в год: опорная зона, центральные защитники, правый защитник. Пока изменений качественных не будет, "Спартак" так же будет лихорадить. Атака очень хорошая, яркая, правда, в последних двух играх Квинси Промеса не видно. Атака у команды выглядит конкурентоспособной, чтобы бороться за первое место», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

29 августа «Спартак» сыграет с «Динамо» в Кубке России. Игра начнется в 19:30 мск.