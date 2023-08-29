Абаскаль о победе «Спартака»: Когда игры заканчиваются 0:0, спится плохо, сегодня это не так

Главный тренерпосле разгромной победы в Кубке России над(4:1) заявил, что команде не хватает стабильности.

«Не все матчи проходят одинаково. В прошлой игре нас наказали за потерю концентрации. Конечно, когда игры заканчиваются 0:0, спится плохо. Сегодня это не так. Жаль, что мы пропустили. Ребята хорошо контролировали встречу. Уверен, что "Динамо" будет одной из лучших команд сезона.

Дисциплина — это то, что происходит на поле. Ответственность тоже происходит на поле. После плохого матча нет ничего лучше, чем сыграть сразу и доказать, что это было случайностью. Нам нужна стабильность», — передает слова Абаскаля Чемпионат.

Напомним, что после этого матча «Спартак» занимает 1-е место в своей группе Кубка России с 9-ю очками в активе. В следующем матче «красно-белые» встретятся 2 сентября с «Краснодаром».