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    Абаскаль о победе «Спартака»: Когда игры заканчиваются 0:0, спится плохо, сегодня это не так

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    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после разгромной победы в Кубке России над «Динамо» (4:1) заявил, что команде не хватает стабильности.

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    «Не все матчи проходят одинаково. В прошлой игре нас наказали за потерю концентрации. Конечно, когда игры заканчиваются 0:0, спится плохо. Сегодня это не так. Жаль, что мы пропустили. Ребята хорошо контролировали встречу. Уверен, что "Динамо" будет одной из лучших команд сезона.

    Дисциплина — это то, что происходит на поле. Ответственность тоже происходит на поле. После плохого матча нет ничего лучше, чем сыграть сразу и доказать, что это было случайностью. Нам нужна стабильность», — передает слова Абаскаля Чемпионат.

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    • Напомним, что после этого матча «Спартак» занимает 1-е место в своей группе Кубка России с 9-ю очками в активе. В следующем матче «красно-белые» встретятся 2 сентября с «Краснодаром».

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