Стало известно, на какой срок выбыл Винисиус

Нападающий мадридского «Реала»не сыграет до паузы на международные матчи.

По информации El Chiringuito, бразилец пропустит от четырех до шести недель из-за травмы, полученной в игре Ла Лиги против «Сельты» (1:0).

Винисиус не сможет в ближайшее время играть и тренироваться из-за фибриллярного разрыва мышцы ноги.

Лидеру «Мадрида» придется пропустить матчи чемпионата Испании с «Хетафе», «Реал Сосьедадом», «Атлетико» и «Лас-Пальмасом», а также одну игру на групповом этапе Лиги чемпионов.

Напомним, ранее серьезные травмы получили вратарь «Реала» Тибо Куртуа и защитник Эдер Милитао.