Стало известно, на какой срок выбыл Винисиус

Винисиус Жуниор Фото: globallookpress.com
По информации El Chiringuito, бразилец пропустит от четырех до шести недель из-за травмы, полученной в игре Ла Лиги против «Сельты» (1:0).
Винисиус не сможет в ближайшее время играть и тренироваться из-за фибриллярного разрыва мышцы ноги.
Лидеру «Мадрида» придется пропустить матчи чемпионата Испании с «Хетафе», «Реал Сосьедадом», «Атлетико» и «Лас-Пальмасом», а также одну игру на групповом этапе Лиги чемпионов.
Напомним, ранее серьезные травмы получили вратарь «Реала» Тибо Куртуа и защитник Эдер Милитао.