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    Стало известно, на какой срок выбыл Винисиус

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    Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не сыграет до паузы на международные матчи.

    Винисиус Жуниор
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    Винисиус Жуниор

    По информации El Chiringuito, бразилец пропустит от четырех до шести недель из-за травмы, полученной в игре Ла Лиги против «Сельты» (1:0).

    Винисиус не сможет в ближайшее время играть и тренироваться из-за фибриллярного разрыва мышцы ноги.

    Лидеру «Мадрида» придется пропустить матчи чемпионата Испании с «Хетафе», «Реал Сосьедадом», «Атлетико» и «Лас-Пальмасом», а также одну игру на групповом этапе Лиги чемпионов.

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